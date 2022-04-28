الطوارئ الروسية ترسل مجموعات إنقاذ للمساعدة في استعادة البنية التحتية في دونيتسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أرسلت وزارة الطوارئ الروسية مجموعات إنقاذ للمساعدة في استعادة البنية التحتية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد الدمار الذي لحق بها من جراء قصف القوات الأوكرانية وكتائب المتطرفين.



وجاء في البيان،"تم إرسال مجموعة تابعة لمراكز الإنقاذ للمساعدة في استعادة البنية التحتية في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتضم المجموعة 100 متخصص من مراكز الإنقاذ. وتم تجهيز رجال الإنقاذ بالمعدات اللازمة.. وقريبا سنرسل مجموعات إنقاذ مماثلة إلى جمهورية لوغانسك الشعبية".

وتجدر الإشارة إلى أنه في أراضي دونباس المحررة، حيث تقع جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، يقوم خبراء الألغام الروس بإزالة الألغام للتأكد من سلامة الأراضي المحرررة.

وقامت الجهات الروسية المختصة إلى الآن بفحص أكثر من 90 هكتارا من التضاريس في الأراضي المحررة في دونباس للكشف عن الألغام التي تركتها القوات الأوكرانية خلال انسحابها من هذه الأراضي.