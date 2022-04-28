بريطانيا تؤكد أن الأسطول الروسي في البحر الأسود قادر على ضرب أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس، إن الأسطول الروسي في البحر الأسود لايزال قادراً على ضرب أهداف أوكرانية وساحلية، رغم خسارته سفينة الإنزال ساراتوف، والطراد موسكفا.



وقالت الوزارة على تويتر، إن حوالي 20 قطعة بحرية روسية، بينها غواصات، موجودة في منطقة عمليات البحر الأسود.

وأضافت في نشرتها الدورية "مضيق البوسفور لا يزال مغلقاً أمام كل السفن الحربية غير التركية ما يجعل روسيا عاجزة عن استبدال الطراد موسكفا الذي خسرته في البحر الأسود".