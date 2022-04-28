الولايات المتحدة خلفت معدات عسكرية بـ7 مليارات دولار في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، عن تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية تركت بعد انسحابها من أفغانستان في العام الماضي معدات عسكرية بما يقارب 7 مليارات دولار.



وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة نقلت تلك المعدات إلى الحكومة الأفغانية على مدار 16 عاماً، وتركتها بعد انسحابها من أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، وأن "هذه المعدات موجودة الآن في بلد يسيطر عليه العدو نفسه الذي كانت الولايات المتحدة تحاول طرده على مدى العقدين الماضيين، أي حركة طالبان".

وقال التقرير الذي قُدم إلى الكونغرس، إن وزارة الدفاع لا تخطط للعودة إلى أفغانستان "لاستعادة أو تدمير المعدات".

وقدمت الولايات المتحدة 18.6 مليار دولار من المعدات لقوات الأمن الأفغانية بين 2005

وأغسطس (آب) 2021، وظلت منها معدات بـ 7.12 مليارات دولار في أفغانستان بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي في 2021.

ووفقاً للتقرير، تشمل تلك المعدات طائرات، ومركبات عسكرية، ومعدات اتصالات، وغيرها.

وأثارت القيمة الهائلة للمعدات لامتروكة انتقادات شديدة من المشرعين من الحزبين.