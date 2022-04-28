اليوم.. الإضراب العام يصيب سريلانكا بالشلل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شل إضراب عام نظمه العاملون في سريلانكا للمطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا وحكومته، الحياة العامة في البلاد، حسب المسؤولين اليوم الخميس.



وقال مسؤول حكومي بارز إن وسائل النقل العامة والخاصة توقفت، ولم يذهب الموظفون إلى المكاتب الحكومية والمدارس، وأغلقت المنشآت الخاصة، ومنها البنوك جزئياً لدعم الاضراب ليوم واحد.

وقال الناشط العمالي واسانثا ساماراسينغ: "هذه واحدة من أكبر الاضرابات العامة التي ينظمها العمال، حيث تدعم أكثر من ألف نقابة عمالية الاضراب".

ويأتي الاضراب في ظل استمرار احتجاج الآلاف أمام مكتب الرئيس في كولومبو لليوم الـ20 على التوالي، للمطالبة باستقالة الرئيس وحكومته.

ويطالب المتظاهرون أيضا شقيق الرئيس، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بالاستقالة.

ويقيم بعض المتظاهرين في مخيمات خارج مقر إقامة رئيس الوزراء على بعد كيلومترين من مكتب الرئيس.

وتنظم المظاهرات دوريا في بلدات في أنحاء البلاد، في حين تقود المعارضة الرئيسية برئاسة زعيم المعارضة في برلمان ساجيت بريماداسا مسيرة بستة أيام، للوصول إلى العاصمة بحلول الأحد المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.

ودعا الرئيس جميع الأحزاب في البرلمان للاجتماع لدراسة تشكيل حكومة مؤقتة، وتنحية شقيقه من منصب رئيس الوزراء.

وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية غير مسبوقة لنقص الدولار لشراء الوقود والغاز والأدوية .