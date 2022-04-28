لأول مرة.. الرئيس السيسي يعلق على مسلسل «الاختيار 3»

الشارقة - اميمة ياسر - في أول تعليق له على الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما عرضه المسلسل "هو ما حدث في الواقع في ذلك الوقت".

تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال حفل الإفطار السنوي للأسرة المصرية، بحضور عدد كبير من المسؤولين وشيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة.

تجدر الإشارة إلى أن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار الذي يعرض حاليا، يرصد أحداث فترة حكم الإخوان لمصر في عهد محمد مرسي، وشهد تجسيد شخصية السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، ويلعب دوره الممثل ياسر جلال.

وخلال الحفل، تحدث الرئيس السيسي عما وصفه بـ"التحديات التي واجهتها مصر منذ عام 2011"، وقال: "استنفذنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس تجاوز تلك الأزمة من عام 2011 إلى 2014".

وأضاف: "المواطن تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.