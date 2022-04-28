شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. تعرف على أهم العقوبات بقانون مواجهة الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، الصادر برقم 152 لسنة 2021، على العديد من العقوبات التي تلاحق المخالفين، عند تعرض المرضى للاستغلال من قبل المستشفيات خلال جائحة فيروس كورونا.

ومن أهم الضوابط التي حددها القانون لملاحقة كل كيان طبى يعرض المرضى للاستغلال، مايلى:

1- تحديد أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة والجوائح.

2- فرض الرقابة على أعمال المختبرات المعملية والبحثية والعلمية فيما يتعلق بالمواد البيولوجية الناتجة عن عن وجود فيروس، بكتيريا، فطريات أو طفيليات.

3- تحديد الضوابط وإحكام الرقابة للتخلص من النفايات البيولوجية حتى لاتؤدى لتفشى العدوى في مناطق جديدة.

4- تشديد الرقابة على الأجهزة المعملية وكيفية التخلص من مخلفاتها أيضا.

5- تصل مدة العقوبة للحبس وبغرامة لا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من خالف تلك التدابير والقرارات الصادرة.