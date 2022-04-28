فيديو| طقس حار نهارًا معتدل ليلًا.. تحذيرات من منخفض صحراوي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

تشهد محافظة المنيا، اليوم الخميس، طقس حار خلال ساعات النهار، معتدل ليلًا على كافة أرجاء المحافظة.

وأجرى "الخليج 365" بثًأ مباشرًا من داخل محافظة المنيا، رصد خلاله حالة الطقس، إذ سجّلت درجات الحرارة 21 درجة مئوية خلال ساعات الصباح، مع توقع بارتفاعها خلال ساعات الظهيرة، ليكون الطقس حار نهارًا، على أن تنخفض تلك الدرجات خلال ساعات الليل.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، غدًا الجمعة، منخفض صحراوي، سيتسبب في إرتفاع درجات الحرارة على محافظات الجمهورية، لتصل إلى ما بين 38 إلى 40 درجة مئوية، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، على أن ينتهي هذا المنخفض مع نهاية غدًا الجمعة.