ارتفاع البوري وتراجع المكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر كيلو الجمبري وسعر السمك المكرونة السويسي.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 38 و42 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه.

وزاد سعر كيلو البوري جنيهين، ليتراوح بين 85 و95 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 40 و90 جنيها.

وهبط سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 40 جنيها ليتراوح بين 40 و76 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و130 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 و180 جنيها.