فيديو وصور- طقس حار على البحيرة وتحذير من منخفض خماسيني غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على محافظة البحيرة، اليوم الخميس.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار نهارا ، معتدل ليلًا، على كافة مدن ومراكز المحافظة، مع وجود فرص لتكون الشبورة خلال الساعات الأولى من الصباح، وسجلت درجات الحرارة المتوقعة على مدينة دمنهور، 30 للعظمى و22 للصغرى.

وحذرت الهيئة من تعرض البلاد غدًا الجمعة، لمنخفض خماسيني، يتسبب في ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مع هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة.