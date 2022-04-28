الدينار الكويتي.. تراجع أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار صرف 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقر سعر الريال السعودي والريال القطري.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 57.98 جنيه للشراء بتراجع 12 قرشا، و60.45 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشا.

سعر الريال السعودي: 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.02 جنيه للشراء بتراجع قرش، و5.04 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

سعر الدينار البحريني: 47.76 جنيه للشراء بتراجع 6 قروش، و49.09 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 4.73 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 25.66 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و26.12 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.