وفاة عميد كلية التجارة بقناة السويس إثر أزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام الدين أحمد:

توفي الدكتور هاني السعيد عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر أزمة قلبية.

وقال مقربون الدكتور هاني السعيد إن حالته الصحية كانت مستقرة ولم يمر بأي أزمة صحية خلال الفترة الماضية ومارس مهام عمله أمس الأربعاء داخل الجامعة بمحافظة الإسماعيلية بشكل طبيعي دون أي أن يشكو او تظهر عليه علامات إعياء أو مرض، كما حضر إفطار أعضاء هيئة التدريس، بحضور رئيس الجامعة.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل عقب صلاة الظهر من المطافي بالإسماعيلية والدفن بمقابر الشهداء، ويقام العزاء مساء اليوم بقرية النورس.

ونعى المئات من طلاب جامعة قناة السويس، وأعضاء هيئة التدريس، الدكتور هاني السعيد، مؤكدين أن خبر وفاته كان صدمة كبيرة لهم، خاصة أنه كان لا يعاني من أي أمراض.

وحظى الفقيد بحب كبير داخل جامعة القناة، وإشادة بأخلاقه وعلاقاته الطيبة من طلابه على مدى سنوات حياته العلمية داخل جامعة قناة السويس.

وأصدرت الجامعة قناة بيانًا نعت فيها فقيد الراحل، وقال البيان، وقدم الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة بخالص العزاء لأسرة الدكتور هاني السعيد، عميد كلية التجارة ، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان أصدر الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا في يناير الماضي، بتكليف الدكتور هانى السعيد، وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس قسم إدارة الأعمال، للقيام بالعمل عميدًا لكلية التجارة.