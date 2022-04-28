سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.50 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.