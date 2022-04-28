انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالرمال على طريق مطار برج العرب- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شهد طريق مطار برج العرب الدولي غربي الإسكندرية، انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالرمال والحصى ما أربك حركة المرور، دون حدوث إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية ثان بلاغا يفيد انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق المؤدي إلى مطار برج العرب الدولي بالقرب من صينية الهوارية.

انتقل ضباط القسم والمرور ومسئولي إدارة الأزمات والكوارث بحي العامرية ثان إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل بمقطورة بالطريق المشار إليه إثر فقدان قائدها السيطرة على عجلة القيادة.

وقال اللواء حسين لبيب، رئيس حي العامرية ثان، إنه جرى رفع السيارة وحمولتها وإعادة فتح الطريق مرة أخرى، مؤكدا عدم وجود خسائر في الأرواح أول المال العام.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.