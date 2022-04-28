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رغم “ضربة موسكفا القاسية”.. تهديد روسي “خطير” لأوكرانيا من البحر الأسود!

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 9:29 صباحًا

أسطول روسي في البحر الأسود

أسطول روسي في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم الخميس إن الأسطول الروسي في البحر الأسود ما زال قادرا على ضرب أهداف أوكرانية وساحلية، بالرغم من خسارته سفينة الإنزال ساراتوف والطراد موسكفا.

وقالت الوزارة على تويتر أن حوالي 20 قطعة تابعة للبحرية الروسية، تشمل غواصات، موجودة في منطقة عمليات البحر الأسود.

وأضافت في نشرتها الدورية “مضيق البوسفور لا يزال مغلقا أمام جميع السفن الحربية غير التركية مما يجعل روسيا غير قادرة على استبدال الطراد موسكفا الذي خسرته في البحر الأسود”.

ومنذ أيام عدة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطراد “موسكفا”، الذي يعتبر “الأخطر والأهم” لروسيا في البحر الأسود قد غرق.

وتعتبر ضربة أوكرانيا “محورية” في سير الحرب الروسية-الأوكرانية، فهي أقوى ضربة تتعرض لها روسيا منذ بدء الغزو قبل أسابيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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