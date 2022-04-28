انطلاق عملية امنية واسعة في صلاح الدين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قطعات اللواء ٢٢ ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، شرعت بعملية أمنية واسعة لتطهير تلال حمرين شمال شرق صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "هذه العمليات تأتي استكمالا لعمليات الإرادة الصلبة الثانية لتأمين قاطع المسؤولية وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية من ايجاد موطئ قدم لها في تلك المناطق".

