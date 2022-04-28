"مايكروسوفت" تؤكد أن روسيا تنسق هجمات إلكترونية ضد أوكرانيا بموازاة عمليتها العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت شركة مايكروسوفت الأمريكية في تقرير أمس الأربعاء أن مجموعة من القراصنة الإلكترونيين المتحالفين مع الحكومة الروسية نفذوا مئات الهجمات الإلكترونية ضد مؤسسات أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وقالت الشركة إنه في تكتيكات الحرب "الهجينة"، غالبا ما توفق روسيا بين الهجمات الإلكترونية وتلك العسكرية في ساحة المعركة.

وأضافت شركة التكنولوجيا العملاقة، التي تعمل مع خبراء أوكرانيين في الأمن الإلكتروني وشركات خاصة لمواجهة مثل هذه الهجمات، أنّه "قبل بدء الغزو مباشرة، رصدنا ست جهات فاعلة منفصلة متحالفة مع روسيا تشن أكثر من 237 عملية ضدّ أوكرانيا".

وأشارت الى أن الحرب الإلكترونية تضمنت "هجمات مدمرة لا تزال مستمرة وتهدد مصالح المدنيين".

وأورد التقرير أنه في الأسبوع الأول من العملية العسكرية اخترق قراصنة روس مؤسسة إعلامية رئيسية في "نفس اليوم الذي أعلن فيه الجيش الروسي عن نيته تدمير أهداف أوكرانية ناشطة في (الأخبار المضللة)، ووجه ضربة صاروخية ضد برج تابع لمحطة تلفزيونية في كييف".

وأوضح أن الهدف من هجمات منسقة كهذه "تعطيل أو إضعاف الحكومة الأوكرانية والأجهزة العسكرية وتقويض ثقة الجمهور بها".

وقالت مايكروسوفت إنها تعقبت نحو 40 هجوما إلكترونيا استهدفت مئات الأنظمة، وتركز ثلثها على المنظمات الحكومية الأوكرانية من مختلف المستويات، في حين استهدف 40 بالمئة البنية التحتية الحيوية.

وبعض هذه العمليات تسمى "هجمات المساحات" التي تحذف البيانات الحيوية في أنظمة الكمبيوتر المخترقة.

ولجأ المتسللون الى مجموعة من التقنيات للوصول إلى الأنظمة الأوكرانية مثل "التصيّد" واستغلال نقاط الضعف فيها.

وذكر التقرير أنّ القراصنة شرعوا بالتحضير لحملتهم في وقت مبكر من مارس 2021، أي قبل عام تقريبا من إعطاء الرئيس فلاديمير بوتين لقواته الأمر ببدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف "عندما بدأت القوات الروسية في التحرك نحو الحدود مع أوكرانيا، رأينا جهودا للوصول بشكل أولي إلى أهداف يمكن أن توفر معلومات استخباراتية عن الشراكات العسكرية والأجنبية لأوكرانيا".

وأشارت مايكروسوفت إلى أنه "من المحتمل أن الهجمات التي لاحظناها ليست سوى جزء بسيط من النشاط الذي يستهدف أوكرانيا".