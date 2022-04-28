الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يستأنف على حكم قضائي ضده لازدراء المحكمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قدَّم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى استئناف ضد حكم أصدره قاضٍ في نيويورك يدينه بازدراء المحكمة وفرض غرامة يومية بقيمة 10 آلاف دولار لعدم التزامه بأمر استدعاء في تحقيق بالاحتيال المدني، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.



ويهدف الاستئناف، الذي تم تقديمه أمس في مانهاتن، إلى إلغاء حكم صدر في 25 أبريل يقضي بأن ترامب انتهك أمراً للمحكمة بتسليم سجلات لممثلة الادعاء العام بنيويورك ليتيتا جيمس، التي تحقق في تقديرات أصول يحتمل أن تكون مضللة، في شركة الرئيس السابق للعقارات.

ولم يشر الطلب، الذي قدمته ألينا هابا محامية ترامب، إلى تفاصيل الدفوع التي ستقدمها في الطعن.

وقالت هابا، في وقت سابق، إنها مستعدة إلى القسَم على أن ترامب ليس لديه أي سجلات ليسلمها.

وذكرت ليتيتا جيمس، وهي ديمقراطية، في بيان، أن الطعن هو محاولة أخرى لتأخير تحقيقها.