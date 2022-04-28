شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتيريش» يقول إن اجتماعه مع «بوتين» كان مفيدا للغاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، اجتماعه الذي جرى وجها لوجه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه كان "مفيدا للغاية".

وقال جوتيريش، الذي من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن رسالته لم تتغير منذ بداية الصراع، وهي أن "الغزو الروسي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".

وأضاف الأمين العام في تصريحات نقلتها شبكة (سي إن إن) أنه أعرب عن قلقه إزاء "انتهاكات" القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان و"احتمال ارتكاب جرائم حرب".

ودافع جوتيريش عن دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بوضع حد للحرب المستمرة منذ شهرين.

وقال: "الحرب لن تنتهي باجتماعات... الحرب ستنتهي عندما يقرر الاتحاد الروسي إنهاءها وعندما تكون هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق سياسي جاد بعد وقف إطلاق النار. يمكننا عقد جميع الاجتماعات لكن ليس هذا هو الذي سينهي الحرب". وخلال الاجتماع مع بوتين، قال جوتيريش إنه ناقش إجلاء المدنيين من مصنع الصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب البلاد. وقال إن بوتين وافق "من حيث المبدأ" على إجلاء المدنيين وإن مناقشات تجري بين مسؤولي الأمم المتحدة ووزارة الدفاع الروسية بشأن التفاصيل. وتابع: "نحن أيضا على اتصال مع حكومة أوكرانيا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى وضع لا يمكن لأحد فيه إلقاء اللوم على الجانب الآخر في أشياء لا تحدث".