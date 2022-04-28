الاستخبارات البريطانية: هناك نحو 20 قطعة بحرية روسية بينها غواصات تتواجد في منطقة عمليات البحر الأسود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الاستخبارات البريطانية، اليوم الخميس، عن تواجد 20 قطعة بحرية روسية بينها غواصات في منطقة عمليات البحر الأسود.



وبحسب ما نقلته رويترز عن الاستخبارات البريطانية فإن الأسطول الروسي في البحر الأسود لا يزال قادرا على ضرب أهداف أوكرانية.

وعلى الرغم من الخسائر في سفينة ساراتوف وكرويزر موسكفا، لا يزال أسطول البحر الأسود الروسي محتفظا بالقدرة على ضرب أهداف أوكرانيا والساحل.

ونبهت تقديرات الاستخبارات البريطانية إلى أن مضيق البوسفور لا يزال مغلقا أمام جميع السفن الحربية غير التركية.