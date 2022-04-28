شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تؤكد أن تغيير وجهة الغاز المصدر لإسبانيا قد يؤدي لفسخ العقد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقل التلفزيون الجزائري عن وزارة الطاقة قولها الأربعاء إن أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا قد يؤدي إلى فسخ العقد بين شركة الطاقة الوطنية سوناطراك والمشترين الإسبان.



وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب "تلقى بريداً إلكترونياً من نظيرته الاسبانية... تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي".

وأفاد البيان أن الشروع في هذه العملية سيجري اليوم أو غداً بحسب الوزيرة.