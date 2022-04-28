واشنطن تؤكد أن استخدام روسيا إمدادات الطاقة كسلاح كان متوقعاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض الأربعاء إن روسيا تستخدم بشكل أساسي إمدادات الطاقة كسلاح بقطعها إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا.



وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "مما يؤسف له أن هذا هو مثال كان متوقعاً لما يشبه استخدام إمدادات الطاقة كسلاح."

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة أنها قطعت جميع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لعدم تلقيها دفعات بالروبل من البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقالت غازبروم في بيان إنّها أبلغت شركة "بولغار غاز" البلغارية والشركة البولندية لتعدين النفط والغاز بـ"إيقاف إمدادات الغاز اعتباراً من 27 أبريل (نيسان) إلى حين إتمام عمليات الدفع" بالروبل.