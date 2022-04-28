غوتيريش يلتقي قادة أوكرانيا في كييف اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، مساء الأربعاء، لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية دميترو كوليبا الخميس .



ومن المقرر أن يقوم بزيارة لموقع لم يتم بعد الكشف عنه خارج العاصمة الخميس.

وكما حدث خلال الزيارة السابقة لغوتيريش لموسكو هذا الأسبوع، فإن من المرجح أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية هو الوضع في ميناء ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا حيث يحاصر الجيش الروسي قوات ومدنيين أوكرانيين.

كان غوتيريش قد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف في موسكو، ثم توجه بالقطار من بولندا إلى كييف.