اليونان تحتج على توغل طائرات عسكرية تركية مجدداً في مجالها الجوي.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حلقت قاذفات تركية فوق سبع جزر يونانية مأهولة الأربعاء، من بينها جزيرة ساموس التي يقطنها حوالي 33 ألف شخص.



وتحدثت وزارة الخارجية اليونانية في بيان عن "تحليق جماعي لطائرات فوق" الجزر، وقدمت احتجاجاً لدى السفير التركي.

وجاء في الاحتجاج أنه كانت هناك "استفزازات غير مقبولة" انتهكت القانون الدولي وعرضت الملاحة الجوية الدولية للخطر.

وسجلت هيئة الأركان اليونانية مؤخراً زيادة ضخمة في تحليق الطائرات العسكرية التركية في أجواء البلاد، وفي بعض الحالات، حلقت القاذفات فوق جزر يونانية على ارتفاع لا يتجاوز 300 متراً.

وتعد عمليات التحليق انتهاكاً خطيراً لسيادة الدول، ولطالما أدان الاتحاد الأوروبي مثل هذه الأعمال من جانب تركيا.

وتنفي أنقرة سيادة اليونان على عدة جزر شرقي بحر إيجة لأن لها طابع عسكري.

وقدمت تركيا شكوى بالفعل للأمم المتحدة حيث إن عسكرة الجزر لا تتوافق مع معاهدة لوزان لعام 1923 ومعاهدة باريس لعام .1947