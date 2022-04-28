ما هي مواعيد مباريات اليوم الخميس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الخميس 28 أبريل/ نيسان 2022، العديد من المباريات المهمة في الملاعب العربية والأوروبية على حد سواء.



وتُقام اليوم مباراتا ذهاب نصف النهائي في الدوري الأوروبي، وكذلك مباراتا نصف النهائي في دوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى بعض المباريات الأخرى.

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي ستجمع بين لايبزيج الألماني وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وبين وست هام يونايتد الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني، في ذهاب نصف النهائي.

تقام اليوم مباراتان في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث تجمع الأولى بين ليستر سيتي الإنجليزي وروما الإيطالي، والثانية بين فينورد الهولندي ومارسيليا الفرنسي.

تقام اليوم الأربعاء مباراة وحيدة في ختام الجولة الـ16 من الدوري المصري، حيث تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي.

في الدوري الإنجليزي، سيستضيف مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، الخميس، على ملعب أولد ترافورد، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ37.

ويحل الرجاء ضيفا على الفتح الرباطي، في وقت مبكر من فجر يوم الخميس، في الجولة الـ22 من منافسات الدوري المغربي.

ويحل الإفريقي ضيفا على الاتحاد المنستيري، الخميس، على ملعب مصطفى بن جنات، في افتتاح مباريات مرحلة التتويج من الدوري التونسي.

أما الدوري السوداني، فيشهد مباراة قوية حين يحل المريخ ضيفا على أهلي الخرطوم في الجولة التاسعة.