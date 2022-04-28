9 قتلى بينهم 5 جنود سوريين نتيجة قصف إسرائيلي قرب دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 9 أشخاص قتلوا بينهم 5 جنود سوريين في القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة دمشق.



وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين في ضربات إسرائيلية على محيط العاصمة دمشق. وأضافت أن الهجوم أسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء أن الصواريخ أطلقت من طبريا، مضيفة أن وسائط الدفاع الجوي السوري أسقطت معظمها.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لا سيما تلك التي على صلة بحزب الله اللبناني.