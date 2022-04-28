الرئيس الروسي: لن نسمح بتدخل طرف ثالث في الصراع مع أوكرانيا وردنا سيكون سريعًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أن بلاده لن تسمح بتدخل طرف ثالث في الصراع مع أوكرانيا، وأن الرد على ذلك "سيكون سريعًا".



وأضاف بوتين، في تصريحات صحفية، أن "قوى خارجية دفعت أوكرانيا إلى المواجهة المباشرة مع روسيا".

وتابع: "سنرد على أكثر التهديدات والتحديات تعقيدا، لن نسمح بتدخل طرف ثالث في الصراع مع أوكرانيا، وردنا سيكون صاعقا وسريعا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الغرب حوّل أوكرانيا بالنسبة لنا من دولة جارة إلى عدو"، وهناك دول تعتقد أن بلادنا "تشكل خطرا عليها ولا داعي لوجودها".

واستطرد بوتين: "عمليتنا العسكرية كانت صحيحة وفي حينها".

ولفت إلى أن "النظام البنكي والتجارة والاقتصاد ككل صمد وفوت على الغرب ما كان يعتقده ضربة لروسيا".

وبين أن "الغرب شن حربا اقتصادية ضد روسيا بذرائع مختلفة، ولكنه فشل واستطعنا الرد على محاولة عزلنا".

وأكد الرئيس الروسي أن "أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا سيتم تحقيقها دون أدنى شك".