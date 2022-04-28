شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العاهل الأردني يعقد مباحثات مع الرئيس الفلسطيني ويؤكد وقوف بلاده مع الفلسطينيين ودعم صمودهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وقال الديواني الملكي، في تغريدة على تويتر، إن العاهل الأردني أكد للرئيس الفلسطيني مجددا أن الأردن سيقف دائما مع الشعب الفلسطيني ويؤيد صموده.

ومنذ بداية شهر رمضان اندلعت بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية وبخاصة المسجد الأقصى على خلفية الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد، فيما شهدت الضفة الغربية مواجهات متفرقة بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي.