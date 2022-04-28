حديقة حيوان الجيزة: نسعى للعودة إلى الاتحاد الدولي من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي المشرف العام على حدائق الحيوان بالجيزة، أن الحديقة تسعى للعودة إلى الاتحاد الدولي من جديد.

وأضاف "رجائي"، الحديقة فقدت مقعدها في الاتحاد الدولي منذ عام 2004، ومازلنا معتمدين من قبل الاتحاد الإفريقي، وحالياً الاتحاد الافريقي يتوسط لعودتنا للاتحاد الأوروبي من جديد.

وأشار المشرف العام على حدائق الحيوان، إلى أن شروطه الخاصة للدخول من جديد للاتحاد الدولي تتمثل في توفير مكان مناسب للحيوان، ولذلك نحتاج لبناء بيت مناسب للفيل، ونحتاج إلى فصل بيوت السباع لأن أهم شروط الاتحاد الدولي، هي توفير مناخ طبيعي للحيوانات.