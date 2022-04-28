شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تباطؤ موجة أوميكرون.. كوريا الجنوبية تسجل أقل من 60 ألف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 60 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية حيث تم رفع معظم قيود الفيروس في البلاد وسط تباطؤ موجة أوميكرون. وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها البوم الخميس أن البلاد أضافت 57 ألفا و464 إصابة بكوفيد19-، بما في ذلك 21 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و144 ألفا و65 إصابة. وقالت الوكالة إن عدد الإصابات انخفض بشكل طفيف من 76 ألفا و787 حالة تم الإبلاغ عنها أمس الأربعاء وانخفضت بشكل حاد من 90 ألفا و867 حالة مسجلة قبل أسبوع، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء. ووصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 22 ألفا و588 حالة بزيادة 122 عن اليوم السابق.