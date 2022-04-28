شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش اللبناني: قوات الأمن تطلق النار على أحد عناصر داعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت قوات الجيش اللبناني، النار، الأربعاء، على أحد عناصر داعش أثناء محاولته تهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح التنظيم.



وقالت قيادة الجيش، في بيان، إنه "أثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب (م.م) الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، أقدم الأخير على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر إلى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله".