وسائل إعلام فلسطينية: القوات الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز تجاه المصلين في باحات المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية فلسطينية، اليوم الخميس، بإطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز تجاه المصلين في باحات المسجد الأقصى.



تحركات إسرائيلية جاءت بعد ساعات من إحياء عشرات الآلاف من الفلسطينيين ليلة القدر بالمسجد الأقصى المبارك، مساء الأربعاء، في أكبر تجمع بالمسجد منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن أكثر من 250 ألف مصل أحيوا ليلة القدر بالمسجد، في الليلة الوحيدة طوال السنة التي يسمح فيها بفتح أبوابه على مدار الساعة لأداء الصلوات، خاصة صلاة العشاء والتراويح وقيام الليل.

وبدأ الآلاف من سكان الضفة الغربية بالتوافد إلى المسجد الأقصى منذ صلاة الفجر، حيث امتلأت ساحات ومصليات المسجد بالمصلين.

في حين أن الغالبية العظمى من المصلين كانوا من سكان القدس الشرقية والبلدات العربية في إسرائيل، فإن الإجراءات الإسرائيلية سمحت فقط للذكور من سكان الضفة الغربية الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما وجميع النساء بالوصول الى المسجد لأداء الصلاة.

ومنذ بداية شهر رمضان لم يسمح لسكان قطاع غزة بالوصول إلى القدس لأداء الصلاة، حيث انتشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة ومحيطها فيما تم إغلاق العديد من الشوارع الرئيسة في محيط البلدة القديمة.

وقدمت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وجبات الإفطار لآلاف الفلسطينيين الوافدين إلى المسجد، كما تناولت عائلات فلسطينية وجبات الأفكار في المسجد.

وشهدت أسواق البلدة القديمة والطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة اكتظاظات شديدة مع توافد المصلين الى المسجد وتبضعهم لوجبات الإفطار.