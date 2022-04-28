شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تطلب تمويلًا لمساعدتها في استيعاب اللاجئين الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طلبت بولندا تمويلا إضافيا من الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تكاليف جهودها لاستيعاب ملايين اللاجئين الذين تدفقوا إلى البلاد من أوكرانيا المجاورة.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية اليوم الخميس إن بولندا تعالج جنودا جرحى من أوكرانيا وتفتح أبوابها وقلوبها أمام 5ر2 مليون لاجئ.

وأضاف أن بولندا تحتاج إلى المال للمساعدة في تمويل هذا الجهد، لكن الاتحاد الأوروبي "لم يدفع سنتا واحدا" حتى الآن لرعاية اللاجئين.

وأوضح مورافيتسكي أن بولندا تسعى للحصول على معاملة عادلة. وقال إن تركيا تلقت دعما بالمليارات خلال موجة اللاجئين الأخيرة، "والآن بولندا تستحق مساعدة الاتحاد الأوروبي".

وفيما يتعلق بمسألة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، أشار رئيس الوزراء البولندي إلى أن وارسو حذرت برلين مرارا من خطوط أنابيب الغاز من روسيا. لكن هذه التوسلات لم تلق آذانا صاغية، على حد قوله.

وأكد مورافيتسكي أن البولنديين لم يكن لديهم أي أوهام حول سياسات الكرملين وتداعياتها.