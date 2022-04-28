شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يزور كوريا الجنوبية واليابان لتعميق العلاقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض ، الأربعاء ، أنه من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن كوريا الجنوبية واليابان أواخر أيار/مايو المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الزيارة المقررة من 20 إلى 24 أيار/مايو "ستزيد من تعميق العلاقات بين حكوماتنا واقتصاداتنا وشعوبنا".

ومن المقرر أن يجري بايدن محادثات ثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب حديثا ، يون سوك يول ، ورئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو.

وقالت ساكي: "سيناقش القادة الفرص المتاحة لتعميق علاقاتنا الأمنية الحيوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع تعاوننا الوثيق لتحقيق نتائج عملية".

وأوضحت أن الجولة ستعزز "التزام إدارة بايدن القوي بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة" وكذلك تحالفات واشنطن مع كوريا الجنوبية واليابان.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع بايدن مع قادة مجموعة الحوار الأمني الرباعي (كواد) المكونة من أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة أثناء وجوده في طوكيو.