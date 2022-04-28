بوتين يتوعد برد سريع وصاعق

وقال بوتين أمام البرلمان الروسي «إذا كان هناك من يعتزم التدخل من الخارج فيما يحدث (في أوكرانيا) وإظهار تهديدات غير مقبولة لروسيا عليهم أن يعلموا أن ردنا، سيكون سريعًا وصاعقًا».
وعلى حد قوله، فإن روسيا لن تتردد في استخدام أحدث أسلحتها، وقال «لدينا كل هذه المعدات التي لا يمكن لأي شخص التباهي بها الآن. لن نتفاخر وسنستخدمها إذا اضطرينا. وأريد أن يعرف الجميع ذلك»، وأضاف أن «كل القرارات في هذا الشأن اتخذت».
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