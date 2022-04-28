بايدن يستقبل دراغي في واشنطن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الـ10 من مايو في واشنطن للبحث في الرد الغربي على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسيعقد الاجتماع على وجه الخصوص تمهيدًا لقمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي المقرر عقدهما في يونيو في أوروبا. وتواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا التي تواجه هجومًا روسيًا في دونباس.