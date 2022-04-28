رشق ماكرون بالطماطم في أول جولة ميدانية

رُشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالطماطم لكنه لم يصب، وذلك في جولة ميدانية في سوق قرب باريس هي الأولى له منذ فوزه الأحد بولاية رئاسية جديدة.

رمي المارة

فيما كان الرئيس يتبادل أطراف الحديث مع مارة في وسط سوق سيرجي-بونتواز في الضاحية الشمالية الغربية لباريس، أطلقت باتّجاهه طماطم كرزية لم تصبه.

وعمد عناصر الأمن الذين كانوا يتولون حراسة الرئيس إلى فتح «مظلة» لحمايته ومرافقته إلى المنطقة المغلقة في السوق.

نفي

نفى مقرّبون من ماكرون أن تكون الطماطم قد أصابت الرئيس، موضحين أن المظلة فتحت بسبب التوتر الذي أصاب الحشود.

الجولة الميدانية هي الأولى لماكرون منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، وهي جرت عموما في أجواء هادئة، وفق أنباء إعلامية أفادت أن التوتر كان على صلة باندفاع الحشود للاقتراب منه.

وفاز ماكرون بولاية رئاسية ثانية حاصدًا 58.55 % من الأصوات في مقابل 41.45 % لمنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن، وفق أرقام رسمية صادق عليها الأربعاء المجلس الدستوري المكلّف الإشراف على حسن سير الانتخابات ودستورية القوانين.

مقاطعة انتخابية

شهد الاقتراع مقاطعة انتخابية بلغت 28.01 %، وقال رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس «نال إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة للأصوات، بالتالي يعلن المجلس الدستوري أن السيد إيمانويل ماكرون انتُخب رئيسًا للجمهورية».

وتابع «في المجمل، احترمت قواعد العملية الانتخابية».

التوتر كان على صلة باندفاع الحشود للاقتراب من ماكرون

-مارة رشقو الرئيس الفرنسي بالطماطم لكنها لم تصبه

- الجولة هي الأولى منذ إعادة انتخابه رئيسا لولاية ثانية

- الأمن فتح مظلة لحماية الرئيس ومرافقيه