محكمة بورمية تسجن زعيمة الفساد

قضت محكمة شكّلها المجلس العسكري الحاكم في بورما بسجن أونغ سان سو تشي 5 سنوات إضافية بتهمة الفساد، في إطار مجموعة قضايا جنائية قد يتم بموجبها سجن الزعيمة المدنية التي أطاح بها الجيش لعقود.

ويحتجز الجيش سو تشي منذ أطاح انقلاب عسكري بحكومتها في فبراير العام الماضي في خطوة أحدثت فوضى في البلاد.

وفي آخر قضية، اتّهمت حائزة جائزة نوبل للسلام بقبول رشوى بمبلغ نقدي قدره 600 ألف دولار وسبائك ذهبية، وبعد يومين من التأجيل.

وذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مصادر لم تسمها، أنها تنوي تقديم طلب استئناف ضد إدانتها بالفساد.

وما زالت سو تشي تواجه سلسلة اتهامات جنائية أخرى، بما في ذلك انتهاك قانون الأسرار الرسمية والفساد والتزوير الانتخابي، ويمكن أن يتم سجنها لأكثر من مئة عام إذا أدينت بجميع التهم.

وحكم على الزعيمة البالغة 76 عامًا بالسجن 6 سنوات بتهمة التحريض على الجيش، وخرق قواعد كوفيد وقانون الاتصالات، رغم أنها ستبقى قيد الإقامة الجبرية بينما تواجه اتهامات أخرى.