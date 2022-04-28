قصف إسرائيلي قرب دمشق

واستهدفت إسرائيل بقصف صاروخي 5 مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران في محيط العاصمة السورية، وفق المرصد.
وذكر المرصد أن الضربات أدت إلى مقتل 5 جنود سوريين، في حين توفي سادس متأثرًا بجروحه. وأوضح أن 4 آخرين من المجموعات المقاتلة الموالية لطهران، لم يتمكن المرصد من تحديد هوياتهم.
كذلك، أصيب 8 آخرون على الأقل بجروح.
وأدى القصف، وفق المرصد إلى تدمير مخازن أسلحة وذخائر تابعة لمجموعات موالية لطهران قرب مطار دمشق الدولي.
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