قصف إسرائيلي قرب دمشق

تسبّبت ضربات شنّتها إسرائيل في محيط دمشق بمقتل 10 مقاتلين بينهم 6 جنود سوريين، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام.

واستهدفت إسرائيل بقصف صاروخي 5 مواقع على الأقل تابعة بمعظمها لمجموعات موالية لطهران في محيط العاصمة السورية، وفق المرصد.

وذكر المرصد أن الضربات أدت إلى مقتل 5 جنود سوريين، في حين توفي سادس متأثرًا بجروحه. وأوضح أن 4 آخرين من المجموعات المقاتلة الموالية لطهران، لم يتمكن المرصد من تحديد هوياتهم.

كذلك، أصيب 8 آخرون على الأقل بجروح.

وأدى القصف، وفق المرصد إلى تدمير مخازن أسلحة وذخائر تابعة لمجموعات موالية لطهران قرب مطار دمشق الدولي.