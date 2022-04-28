جوتيريش يجتمع بقادة أوكرانيا

وقال جوتيريش في تغريدة على حسابه في موقع تويتر «وصلت إلى أوكرانيا بعدما زرت موسكو، سنواصل عملنا لتوسيع الدعم الإنساني وتأمين إجلاء المدنيين من مناطق النزاع»، وأضاف «كلّما كانت نهاية الحرب أبكر، كلّما كان ذلك أفضل لأوكرانيا وروسيا والعالم بأسره».
ووصل جوتيريش إلى أوكرانيا غداة زيارة إلى موسكو التقى خلالها، خصوصاً الرئيس بوتين الذي أكّد للأمين العام أنّه ما زال لديه «أمل» في المحادثات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب الدائرة بين البلدين.
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