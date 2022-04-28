أمريكا تخصص 670 مليون دولار للمساعدات الغذائية الدولية في أعقاب غزو أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - أبريل - 2022 12:58 صباحًا

قالت وزارة الزراعة ووكالة التنمية الدولية الأمريكيتان اليوم الأربعاء إنهما ستساهمان معا بنحو 700 مليون دولار لدعم جهود المساعدات الغذائية الدولية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستخصص الأموال لعمليات الغذاء الطارئة في إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن. وسيأتي مبلغ 282 مليون دولار من صندوق بيل إيمرسون الإنساني، الذي تشارك في إدارته الوزارة والوكالة.

وقالت وكالة التنمية الدولية إن وزارة الزراعة ستوفر 388 مليون دولار بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن وغيرها.

وقال وزير الزراعة توم فيلساك في بيان “الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا، وهي دولة مصدرة رئيسية للمنتجات الزراعية، ترفع تكاليف الغذاء والطاقة للناس في جميع أنحاء العالم”.

وتشكل روسيا وأوكرانيا معا نحو ربع صادرات القمح العالمية.

وقالت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الغزو أدى إلى “أزمة غذاء عالمية مذهلة”.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشيين. أما أوكرانيا والغرب فيقولان إن هذه المزاعم لا أساس لها وإن الحرب ما هي إلا عمل عدواني غير مبرر.