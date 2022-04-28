الولايات المتحدة تعطي موافقة لمنشأتين للغاز الطبيعي المسال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن الولايات المتحدة أعطت موافقة رسمية لمنشأتين للغاز الطبيعي المسال اليوم الأربعاء بينما يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة التركيز على صناعة الوقود الأحفوري المحلية.

وأبلغت جرانهولم الصحفيين أثناء اجتماع للطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيوجيرزي “أعطينا للتو موافقة لمنشأتين آخريين للغاز الطبيعي المسال اليوم، رغم أن إحداهما ما زالت قيد التشييد ولن تبدأ التشغيل قبل بعض الوقت والأخرى لم تبدأ بعد.”

ولم تذكر جرانهولم تفاصيل بشأن المنشأتين اللتين حصلتا على الموافقة.

وتساعد قفزة صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في تخفيف أزمة الإمدادات العالمية. حيث تواجه أوروبا أزمة طاقة بسبب مساعيها في الاستغناء عن الغاز الروسي.

زيادة القدرات التصديرية

وأدى زخم إنتاج الغاز الطبيعي الصخري إلى جانب ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مرافق التسييل إلى تحويل الولايات المتحدة من مستورد للغاز الطبيعي المسال إلى أكبر مصدر في أقل من عقد.

وارتفع إنتاج الغاز بالولايات المتحدة بنحو 70% مقارنة بمستويات عام 2010 حيث من المتوقع أن تمتلك الولايات المتحدة أكبر قدرة تصديرية في العالم بحلول نهاية عام 2022 بمجرد بدء تشغيل محطة كالكاسيو باس التابعة لشركة “فينتشر جلوبل”.

وتشير بلومبرج أن صدارة الولايات المتحدة وتحولها لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال قد تكون لفترة قصيرة حيث فاقت الصادرات الأمريكية بقليل صادرات قطر وأستراليا لذلك ستغير أي مشكلات في الإنتاج هذا الترتيب الحالي.