شكرا لقرائتكم خبر بخاري: السعودية تؤدي واجباتها تجاه لبنان دون تمييز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أن بلاده تؤدي واجباتها تجاه لبنان من دون تمييز بين طائفة وأخرى.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أقام السفير بخاري، حفل توقيع مذكرة التفاهم الإطارية (الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم الشعب اللبناني) في بيروت، بحضور سفيرة فرنسا آن غريو، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية والإعلامية. وقال بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإطارية، إن «هذه الشراكة تهدف إلى دعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معيار من الشفافية، حيث يهدف التمويل إلى دعم قطاعات رئيسية، هي الأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي». وأضاف «نؤدي واجباتنا تجاه لبنان من دون تمييز

بين طائفة وأخرى، حيث كرست السعودية جهودا متميزة مفعمة بالعطاء والروح الإنسانية التي تقدر قيمة الإنسان». وأشار إلى أن «السعودية نفذت كثيرا من المشاريع الإنسانية في لبنان، وأن هذا الدعم يأتي استمرارا للدعم خلال العقود الماضية».