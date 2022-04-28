إيران تؤسس قوافل الموت في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في محافظة الحسكة، عن مساع إيرانية جديدة لتأسيس ميليشيات إرهابية ستكون بمثابة (قوافل الموت)، يقودها قيادي ميداني من طهران، استغلالا لانشغال روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وحسب معلومات المصدر، عقد اجتماع مع وجهاء من عشيرة طيء، في مدينة القامشلي، حضره 100 شخص بمن فيهم عناصر من أمن الدولة، بينهم ضابطان في الأمن السوري يتمركزان في مطار القامشلي، إضافة إلى علي حواس الخليف؛ وهو وجيه عشيرة طيء في تلك المدينة.

وكشف المرصد السوري أن الاجتماع ناقش إنشاء مجلس عسكري تحت يد طهران، وبإشراف مباشر من مستشارين إيرانيين، وتدريب ضابط سوري بذريعة الوقوف في وجه «المشروع الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)».

وأشارت المصادر إلى إغراءات مادية قدمها القيادي الإيراني للمشاركين، حيث تعهد بمنح راتب شهري بقيمة 200 ألف ليرة سورية، لكل عنصر ينضم للمجلس العسكري، إلى جانب منحهم سلالا غذائية وبطاقة أمنية.

ويهدف تأسيس المجلس العسكري -بحسب المرصد- في هذا الوقت استغلالا لانشغال الروس..