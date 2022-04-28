شكرا لقرائتكم خبر «الشرعية» تقدم خيارات تسهيل فتح مطار صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الحكومة اليمنية أمس خيارات عدة لتسهيل حصول المواطنين في المناطق غير المحررة على جوازات سفر رسمية، والبدء بتنظيم رحلات مطار صنعاء الدولي، لكن ميليشيات الحوثي واجهت تلك الإجراءات بالتعنت والرفض، بعد تعثر أول رحلة تجارية عبر المطار، كانت مقررة الأحد الماضي إلى الأردن.

وحملت الحكومة الشرعية، الحوثيين المسؤولية عن تعذر تشغيل الرحلة، لعدم التزامهم بالتفاهمات المتفق عليها برعاية المبعوث الأممي، وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن الحكومة قدمت عدة خيارات، حرصا منها على تجاوز العراقيل التي «تضعها الميليشيات أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي للعاصمة الأردنية، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة، والتخفيف من معاناة المواطنين».

وأوضح أن من بين تلك الخيارات استعداد الحكومة إلى إنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدأ التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق. كما شملت الخيارات، وفقا لوزير الإعلام اليمني، استعداد الحكومة لإصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق «غير محررة»، بالتنسيق مع مكتب المبعوث خلال 5 أيام من إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط.

وتحدث عن عرض حكومي بتخصيص كبائن في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر أن الحكومة طرحت أيضا خيار إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث الأممي إلى مركز المصلحة بعدن، ليتم تجديدها خلال 24 ساعة.

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وأضاف وزير الإعلام اليمني، أنه رغم أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن ميليشيات الحوثي ترفض جدولة الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملونها، وإصدار جوازاتهم وفق الخيارات المطروحة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على رحلات لاحقة.

وفي سياق متصل طالبت اللجنة الحكومية، المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، بإلزام ميليشيات الحوثي بفتح كل الطرقات الرئيسية المؤدية إلى محافظة تعز ومدينتها المحاصرة منذ 8 سنوات، تنفيذا للهدنة الإنسانية المعلنة.

من جهة أخرى أكد تقرير أممي، أن الوكالات الإنسانية في اليمن، واجهت قرابة 3 آلاف إعاقة لمنع إيصال المساعدات للمستحقين، مشيرا إلى وضع الحوثيين قيودا متعددة في هذا الخصوص.

وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اليمن: نظرة عامة سنوية على الوصول الإنساني 2021» إلى أن ميليشيات الحوثي كثفت العوائق البيروقراطية واللوجستية والمخاطر الأمنية مما تسبب بإعاقة قدرة وكالات الإغاثة على تقديم المساعدات.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية تعوق وصول المساعدات أيضا من خلال رفض إجراء تقييمات للاحتياجات وأنشطة المراقبة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

معوقات وصول المساعدات خلال عام:

2928 حادثا.

10.9 ملايين شخص حرموا من الغذاء.

90% من الحوادث قيود بيروقراطية.

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