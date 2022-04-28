شكرا لقرائتكم خبر المملكة: اقتحام الأقصى اعتداء على وجدان الأمة الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت المملكة العربية السعودية تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وشدد القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة للأمم المتحدة المستشار محمد العتيق أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لإنهاء هذا الصراع، على أساس حل الدولتين، ووفقا للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية.

وقال: يشهد شهر رمضان الكريم إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، وقع هذا الاعتداء في أقدس الأيام والشهور للمسلمين.

وأعرب عن إدانة المملكة، واستنكارها بشدة لهذا الاعتداء الغاشم بحق حرمة المقدسات والشعب الفلسطيني الأعزل، عادة هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخا على وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاكا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي خاصة للاضطلاع بدروه في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وتوتر الأمن في المنطقة.

وجدد إدانة المملكة بشدة للهجمات الإرهابية التي تبنتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران الشهر الماضي ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية بالمملكة، مؤكدا على حقها السيادي في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ضد أي تهديدات إرهابية وفقا لالتزاماتها ضمن القانون الدولي.

ومضى يقول: انطلاقا من سعي السعودية المستمر لدعم السلام والاستقرار في اليمن، والتوصل لحل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه الشقيق، ترحب بلادي بإصدار الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي وفقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلانا بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.