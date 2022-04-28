5 سنوات سجنا لزعيمة ميانمار المعزولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة يسيطر عليها المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أمس حكما بالسجن خمس سنوات على زعيمة البلاد المعزولة أون سان سو تشي، حسبما أفادت مصادر مطلعة على الإجراءات. والحكم هو الأول وسط 11 تهمة فساد أخرى تواجهها سو تشي بموجب قانون مكافحة الفساد. وتنطوي كل تهمة من هذه التهم على عقوبة محتملة بالسجن لمدة أقصاها 15 سنة. وتنطوي كل تهمة من هذه التهم على عقوبة محتملة بالسجن لمدة أقصاها 15 سنة. وأدينت سو تشي بتهمة قبول رشوة تبلغ 600 ألف دولار نقدا وسبائك ذهبية من رئيس وزراء يانجون السابق. وأنكرت سو تشي التهمة، وتم منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة.

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