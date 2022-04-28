أمريكا تحذر: الأمن العالمي في خطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي «إن نظام الأمن الدولي العالمي بأكمله الذي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية سيصبح على المحك إذا أفلتت روسيا من العقاب بعد غزوها لأوكرانيا».

وقال ميلي «إذا ترك هذا الأمر قائما، وإذا لم يكن هناك رد على هذا العدوان، وإذا أفلتت روسيا مما فعلته بدون عقاب، فسيولي إذن ما يسمى بالنظام الدولي، وإذا حدث ذلك، فإننا سندخل إلى عصر من عدم الاستقرار المتزايد بشكل خطير».

وأضاف «ما هو على المحك هو نظام الأمن الدولي العالمي».