أمريكا تحذر: الأمن العالمي في خطر

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وقال ميلي «إذا ترك هذا الأمر قائما، وإذا لم يكن هناك رد على هذا العدوان، وإذا أفلتت روسيا مما فعلته بدون عقاب، فسيولي إذن ما يسمى بالنظام الدولي، وإذا حدث ذلك، فإننا سندخل إلى عصر من عدم الاستقرار المتزايد بشكل خطير».وأضاف «ما هو على المحك هو نظام الأمن الدولي العالمي».
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