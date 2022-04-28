7 قتلى ومصابين في قصف إسرائيلي لدمشق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) عن مصدر عسكري أن أربعة جنود لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء القصف الذي شنته إسرائيل على بعض النقاط في محيط دمشق أمس. وأضاف المصدر أن القصف أسفر أيضا عن وقوع بعض الخسائر المادية. وكانت التقارير السورية أفادت بأن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، وأفاد سكان في ريف دمشق بأن صواريخ سقطت شمال غرب وجنوب العاصمة السورية دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت لصواريخ ودمرت بعضها في ريف دمشق الجنوبي. وكانت التقارير السورية أفادت بأن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ، وأفاد سكان في ريف دمشق بأن صواريخ سقطت شمال غرب وجنوب العاصمة السورية دمشق، وأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري تصدت لصواريخ ودمرت بعضها في ريف دمشق الجنوبي.

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