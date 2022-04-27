شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم صيد هولندي يحطم الرقم القياسي لالتقاط النفايات البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل طاقم صيد هولندي رقما قياسيا بجلب 756 طنا من النفايات في شباكهم من البحر إلى الشاطئ خلال العام الماضي، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2020 بـ 644 طنا من النفايات، وفقا لما قالته منظمة "كيمو" المعنية بنظافة مياه البلدات الساحلية، اليوم الأربعاء.

ومنذ إطلاق المشروع في عام 2001، لم يسبق من قبل أن تم إخراج الكثير من النفايات من بحر الشمال ، والتي تم جلبها بعد ذلك إلى الشاطئ ومعالجتها هناك.

وأحد أسباب الزيادة هو مشاركة عدد أكبر من الطواقم في العمل.

كما أدى الحظر المفروض على الصيد الكهربائي إلى استخدام المزيد من الصيادين للشباك العادية مرة أخرى وهو ما يؤدي إلى التقاط المزيد من القمامة من البحر.