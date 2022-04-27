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نقابة الصحفيين تعلن عن غرفة تواصل دائمة للرد على استفسارات أعضائها وطلبات الدعم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن استحدث السكرتير العام غرفة تواصل دائمة للرد على استفسارات الصحفيين وطلبات الدعم، على مدار الساعة.

ذكر بيان نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، أن الخدمة المستحدثة تأتي في إطار تطوير الأداء وتسهيل خدمة أعضاء النقابة فيما يخص الشأن النقابي والقضايا ذات الصلة، ويتولى المتابعة نائبا المدير العام، على أرقام الهواتف والواتس (01288888720، و01095469966)، على أن يتم الرد الفوري، وإحالة ما يلزم إلى السكرتير العام لاتخاذ اللازم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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