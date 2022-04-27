شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عن غرفة تواصل دائمة للرد على استفسارات أعضائها وطلبات الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن استحدث السكرتير العام غرفة تواصل دائمة للرد على استفسارات الصحفيين وطلبات الدعم، على مدار الساعة.